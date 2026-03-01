انفجارات جديدة تدوّي في دبي والدوحة والمنامة

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دوّت انفجارات جديدة في دبي والدوحة والمنامة صباح الأحد بعدما توعّدت إيران بضرب قواعد عسكرية أميركية في المنطقة ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في دبي والدوحة والمنامة حيث أطلقت صفارات الإنذار. ورصد المراسلون ارتفاع سحب الدخان في جنوب الدوحة. وبعد وقت قصير على ذلك دوت انفجارات جديدة في دبي.

وتأتي هذه الانفجارات الجديدة بعد يوم من الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية وبنى تحتية، بما في ذلك مطارات، في كل أنحاء الخليج، باستثناء سلطنة عُمان التي كانت تقوم بدور الوسيط في المحادثات بين طهران وواشنطن.

وأطلقت إيران السبت 137 صاروخا و209 مسيرات على الإمارات، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، فيما تسببت شظايا باندلاع حرائق في معالم بارزة مثل نخلة جميرا وبرج العرب.

وأفادت السلطات بوقوع "حوادث" في مطاري دبي وأبوظبي حيث قُتل شخص واحد، فيما تعرض مطار الكويت أيضا لهجوم.

وفي قطر أفاد مسؤولون بأن إيران أطلقت 65 صاروخا و12 طائرة مسيرة تم اعتراض معظمها، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة حرجة.

وتم السبت ضرب أهداف في أبوظبي والمنامة حيث يتمركز الأسطول الأميركي الخامس والكويت فيما أعلنت طهران استهداف قواعد أميركية.

وفي المنامة أسفرت الهجمات الإيرانية عن سقوط مسيرات وشظايا على مبان سكنية، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان والنيران من أبراج شاهقة.

وطالت الهجمات غير المسبوقة السبت قاعدة العديد في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة، بالإضافة إلى الرياض وشرق المملكة العربية السعودية.