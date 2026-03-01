الكاردينال ساكو يوجه نداءً للكنائس الكلدانية بتخصيص قداديس الأحد للصلاة من أجل السلام

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، جميع الكنائس التابعة للبطريركية إلى إقامة صلوات خاصة من أجل إحلال السلام، وذلك خلال قداديس يوم الأحد الموافق الأول من آذار/مارس 2026.

وأوضح بيان صادر عن "إعلام البطريركية"، أن دعوة غبطة البطريرك تأتي على خلفية تصاعد الصراعات والحروب الدائرة في دول الجوار، وتداعياتها الخطيرة التي تلقي بظلالها على عموم بلدان المنطقة.

واختتم البيان البطريركي بعبارة التضرع: "يا رب السلام، امنحنا السلام".