الجيش الإسرائيلي: تدمير نحو نصف مخزون الصواريخ الإيرانية

منذ 40 دقيقة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه دمّر ما يقارب نصف مخزون إيران من الصواريخ، مشيرًا إلى أن طهران كانت تنتج عشرات الصواريخ من نوع "أرض – أرض" شهريًا.

وقال المتحدث باسم الجيش، آفي دفرين، في تصريح متلفز:

"خلال العملية، دمرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى النظام الإيراني، ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي".

وأضاف أن إيران كانت في الفترة الأخيرة تنتج عشرات الصواريخ شهريًا، وكانت تخطط لرفع وتيرة الإنتاج لتصل إلى مئات الصواريخ شهريًا.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية