انفجارات تهز طهران وإسرائيل تعلن تدمير الدفاعات الجوية في قلب العاصمة الإيرانية

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- دوت عدة انفجارات اليوم الأحد في طهران، وسط هجوم أميركي- إسرائيلي ترد عليه إيران بضربات على إسرائيل وعدد من دول الخليج.

وسمعت الانفجارات في شمال طهران وشوهد الدخان يتصاعد من أحد المبانى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران، لافتاً إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ في إيران.

قبل ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي شن موجة واسعة من الضربات على أهداف في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

موضحاً أن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات مكثفة لتحقيق التفوق الجوي وفتح الطريق نحو طهران.

كما أكد استدعاء نحو 20 ألف جندي احتياط لمساعدة السكان المدنيين، فيما تتعرض إسرائيل إلى ضربات إيرانية ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضدها.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش إنها "استدعت قرابة 20 ألف جندي احتياط" انضموا "في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى القوات النظامية والاحتياطية التابعة لقيادة الجبهة الداخلية والعاملة في جميع أنحاء البلاد".

بالمقابل، شنت إيران هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل صباح اليوم الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، وأوضح الجيش أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ.

وطُلب من المواطنين العودة إلى الملاجئ، كما دوت صفارات الإنذار من جديد في العديد من مناطق من البلاد.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن ملايين الأشخاص اضطروا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى الهروع للملاجئ لنحو 20 مرة، بسبب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.