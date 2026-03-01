الجيش الإسرائيلي يعلن أن هجوم السبت على إيران قتل 40 قائداً بينهم خامنئي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن الهجوم على إيران السبت أسفر عن مقتل 40 قائدا كبيرا، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وفي حديث للصحفيين قال المتحدث باسم الجيش المقدم نداف شوشاني "المرحلة الأولى من هذه العملية كانت الضربة الافتتاحية التي قمنا فيها بالقضاء على 40 قائدا كبيرا، بما في ذلك خامنئي، في دقيقة واحدة (نفذنا ضربات) على موقعين مختلفين على بعد أكثر من ألف ميل (1600 كيلومتر) من إسرائيل في وضح النهار".