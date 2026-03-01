رويترز: تكدس هائل للسفن.. أكثر من 100 ناقلة نفط تتوقف خارج مضيق هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في تداعيات اقتصادية مباشرة للتصعيد العسكري غير المسبوق في الشرق الأوسط، أظهرت بيانات تتبع السفن البحرية يوم الأحد تكدساً هائلاً لحركة الملاحة التجارية، حيث توقفت ما لا يقل عن 100 ناقلة نفط عملاقة قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، خارج مياه مضيق هرمز الاستراتيجي.

وذكرت مصادر ملاحية لوكالة "رويترز" أن الشركات المالكة للسفن ومستأجري ناقلات النفط أصدروا أوامر عاجلة لقباطنة السفن بوقف الإبحار نحو الخليج العربي عبر مضيق هرمز، والبقاء في مياه بحر العرب وخليج عمان، انتظاراً لجلاء الموقف الأمني المتوتر عقب الضربات العسكرية المتبادلة في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز، الذي يقع بين سلطنة عمان وإيران، أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس (20%) استهلاك النفط العالمي يومياً، أي ما يقارب 21 مليون برميل، معظمها تتجه نحو الأسواق الآسيوية، فضلاً عن كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) القادمة من قطر.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المخاوف الدولية من إقدام طهران على تنفيذ تهديداتها القديمة بإغلاق مضيق هرمز رداً على الهجوم العسكري الذي استهدف أراضيها وأودى بحياة المرشد الأعلى الإيراني.