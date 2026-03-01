محافظ أربيل يوجه بتعزيز الاستنفار الأمني والخدمي وإحكام الرقابة على الأسواق والمخازن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عقدت غرفة عمليات محافظة أربيل، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة بأشراف المحافظ أوميد خوشناو، لمناقشة مجمل الأوضاع العامة ومتابعة آخر التطورات والمستجدات، بهدف حماية أمن وسلامة المواطنين، وإعادة تنظيم الإجراءات المتبعة تحسباً لأي طوارئ.

وشهد الاجتماع حضوراً للمسؤولين الإداريين والأمنين والخدميين، تقدمهم نائب المحافظ وقائممقام المركز ورئيس البلدية، والمدير العام للصحة، إلى جانب مديري دوائر الشرطة، المرور، قوات الزيرفاني، الدفاع المدني، وأمن السيطرات.

كما شارك في الاجتماع مديرو الشؤون الداخلية وإدارة الأزمات والرقابة التجارية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة بارزاني الخيرية وفرع أربيل لجمعية الهلال الأحمر العراقي.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ أوميد خوشناو شكره وتقديره العاليين لكافة التشكيلات الأمنية، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون المشترك فيما بينها لحفظ أمن واستقرار العاصمة أربيل، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأثنى على جهود القوات الأمنية في إنفاذ القانون، ومكافحة الظواهر السلبية وغير الحضارية خلال الفترة الماضية.

وفي سياق الاستعدادات وإدارة الطوارئ، شدد محافظ أربيل على حتمية تطوير آليات العمل المشترك وتوثيق التعاون بين "إدارة الأزمات" في المحافظة، ومؤسسة بارزاني الخيرية، والهلال الأحمر. وأكد على أهمية توحيد جهود هذه الجهات مع مديرية الدفاع المدني والدوائر الساندة الأخرى، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية الفعالة داخل حدود المحافظة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، أوعز أوميد خوشناو للجان الرقابة التابعة للقائممقامية ودائرة الرقابة التجارية، بتكثيف جولاتها التفتيشية المستمرة في الأسواق والمرافق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.

كما وجه بمراقبة وتقييم وضع المخازن التجارية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين لمنع أي استغلال للظروف الحالية، مؤكداً في ختام الاجتماع على ضرورة التزام كافة الوحدات الإدارية والأمنية بأداء مهامها بروح الفريق الواحد، وتذليل العقبات لتعزيز حالة الاستقرار في المحافظة.