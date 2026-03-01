استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز لرفضها الامتثال لتحذيرات الحرس الثوري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد 1 آذار 2026، بتعرض ناقلة نفط لاستهداف مباشر في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في هيكلها.

ونقلت التقارير الإخبارية عن مصادر مطلعة أن عملية الاستهداف جاءت نتيجة "رفض الناقلة الامتثال للتحذيرات" الصادرة عن قوات الحرس الثوري الإيراني التي تشرف على أمن الملاحة في المضيق.

وأكدت الأنباء الواردة من المنطقة أن الناقلة المستهدفة بدأت في الغرق فعلياً بعد تعرضها لإصابات بليغة أدت إلى فقدان السيطرة عليها وتدفق المياه إلى داخلها بشكل كبير، وسط مخاوف من تداعيات بيئية وأمنية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية لتجارة النفط العالمية.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية حول هوية الناقلة أو العلم الذي ترفعه، أو حجم الخسائر البشرية في صفوف طاقمها.