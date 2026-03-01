بوتين: اغتيال خامنئي "انتهاك صارخ للأخلاقيات والقانون الدولي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، مشددا أنه "انتهاك صارخ للأخلاقيات وللقانون الدولي".

وطهران واحدة من أقرب حلفاء روسيا، وكان الكرملين قد دعا إلى ضبط النفس في الفترة التي سبقت بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقدم بوتين في رسالة بعثها إلى نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ونشرها الكرملين "أصدق تعازيه باغتيال" خامنئي، معتبرا أن هذا العمل يشكل "انتهاكا صارخا لكل معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي".

وأضاف أن المرشد الأعلى الراحل "سيُذكر كرجل دولة بارز قدم مساهمة شخصية هائلة في تطوير علاقات الصداقة بين روسيا وإيران".

وطلب من بيزشكيان أن "ينقل (تعاطفه) الصادق ودعمه (لعائلة المرشد الأعلى) والحكومة والشعب الإيراني بأكمله".

وكانت روسيا قد دانت السبت الضربات التي استهدفت إيران، واصفة إياها بأنها "مغامرة خطيرة" قد تؤدي إلى "كارثة" في المنطقة.

كما تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت عبر الهاتف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ولفتت الوزارة الروسية إلى أن المكالمة جرت "بمبادرة من الجانب الإيراني".

في عام 2025، وقعت روسيا وإيران معاهدة شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز علاقاتهما بما في ذلك في المجال العسكري.