مواجهات بين متظاهرين والشرطة العراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وقعت مواجهات مساء الأحد بين الشرطة العراقية ومتظاهرين كانوا يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية في بغداد، بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي حاولت اقتحام المنطقة للمرة الثانية الأحد. وكانت السفارة دعت في وقت سابق مواطنيها إلى توخي الحذر، محذّرة من أن التظاهرات قد تتحول "الى أعمال عنف".

وتأتي هذه التحركات في ظل غضب في بغداد بعد مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، ومقتل عناصر من الحشد الشعبي في ضربات على مقر له في وسط العراق.