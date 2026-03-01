عباس عراقجي: قصف عاصمتنا لن يؤثر على قدراتنا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) - صرح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده أمضت عقدين من الزمن في دراسة إخفاقات الجيش الأمريكي في المنطقة. وأكد في الوقت ذاته أن قصف طهران لن يقلل من قدراتهم القتالية، وأنهم سينهون الحرب باستراتيجية خاصة.

يوم الأحد، 1 آذار/مارس 2026، كتب عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "لقد أتيحت لنا الفرصة لمدة عقدين من الزمن للتحقيق بدقة في إخفاقات الجيش الأمريكي على الجبهتين الشرقية والغربية لبلادنا، وبناءً على تلك الدراسات، استخلصنا الدروس والخبرات اللازمة ودمجناها في برامجنا".

وبشأن التهديدات بقصف طهران، شدد وزير الخارجية الإيراني قائلاً: "إن قصف عاصمتنا لن يكون له أي تأثير على قدرتنا على إدارة وشن الحرب".

وأضاف عراقجي في الوقت نفسه: "منظومتنا للدفاع الجوي تمنحنا القدرة على أن نقرر بأنفسنا متى وكيف ننهي الحرب"، مشيراً إلى "أننا نحن من سنحدد وقت وطريقة نهاية الحرب".

يذكر أنه في صباح يوم السبت، 28 شباط/فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، مما أسفر عن مقتل عدد من قادة البلاد.

وفي المقابل، ردت إيران سريعاً على تلك الهجمات، فبالإضافة إلى توجيه عدد من الصواريخ نحو إسرائيل، استهدفت عدة قواعد ومقرات عسكرية أمريكية في دول المنطقة.