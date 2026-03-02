رئيس الحكومة اللبنانية: إطلاق الصواريخ عمل غير مسؤول ولن نسمح بمغامرات جديدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إطلاق صواريخ على إسرائيل الإثنين بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الضربات في أنحاء لبنان ردا على ذلك.

وقال سلام على "إكس": "أيا كانت الجهة التي تقف وراءها، فإن عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض أمن لبنان وسلامته للخطر ويمنح إسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه".

وأضاف: "لن نسمح بجر البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين".

وقرر مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسة طارئة اليوم الإثنين لبحث الأوضاع المستجدة في البلاد.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من الإثنين أنه أطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبدوره قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن عملية دقيقة استهدفت قيادات بارزة في "حزب الله" ببيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف قيادي بحزب الله في جنوب لبنان.

وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطة هجومية جديدة عقب إطلاق نار من لبنان، قائلا إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدان لبنانية.

وحثّ الجيش الإسرائيلي سكان نحو 50 قرية لبنانية على إخلاء منازلهم تحسبا لضربات محتملة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في شرق وجنوب لبنان إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر عن القرى إلى مناطق مفتوحة، مضيفا أن كل من يتواجد قرب منشآت حزب الله ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.