بيان أمريكي عربي مشترك يندد بالهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وست دول عربية، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين 2 آذار/مارس 2026، بشدة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد سيادة دول المنطقة، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق، واصفةً هذه التحركات بأنها "تصعيد خطير".

وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وبالتنسيق مع (البحرين، الأردن، الكويت، قطر، السعودية، والإمارات)، أن إيران شنت هجمات "متهورة وعشوائية" استهدفت إقليم كوردستان وعدة دول شملت البحرين، العراق، الأردن، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات. وأكدت الدول الموقعة أن هذه الهجمات تفتقر إلى أي مبرر قانوني أو سياسي، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وسلامة البنية التحتية الحيوية.

وشددت الدول في بيانها على أن سلوك طهران يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول المجاورة وزعزعةً لاستقرار المنطقة. وأشار النص إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في أي صراعات إقليمية يعد "سلوكاً هداماً" وتهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين.

وفي إطار الرد على هذه التهديدات، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب عن وحدة موقفهم في حماية مواطنيهم وأراضيهم وسيادتهم، مع التأكيد على "حقهم الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس" ضد أي اعتداءات مستقبلية.

كما جددت الدول التزامها الراسخ بأمن واستقرار المنطقة، مشيدةً بمستوى التنسيق الدفاعي والجوي الفعال الذي ساهم بشكل كبير في اعتراض الهجمات، مما حال دون وقوع خسائر بشرية كبيرة أو دمار هائل في المنشآت.