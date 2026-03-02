ترامب: لدي 3 مرشحين "جيدين جداً" لقيادة إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة، وبالتعاون مع إسرائيل، شنت هجوماً "فعالاً وغير مسبوق" على إيران، كاشفاً عن وجود قائمة تضم ثلاثة أسماء مرشحة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.

وفي مقابلة مقتضبة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز"، أكد ترامب وجود "ثلاثة مرشحين جيدين جداً" لقيادة إيران، إلا أنه رفض الكشف عن هوياتهم في الوقت الراهن، قائلاً: "لن أعلن عن أسمائهم الآن، يتوجب علينا إنهاء المهمة أولاً".

وأشار ترامب إلى أن إيران باتت الآن في حالة ضعف شديد، معرباً عن توقعه بأنها ستخضع في نهاية المطاف. كما دعا الحرس الثوري الإيراني إلى تسليم سلاحه للشعب، مضيفاً أن قرار إنهاء الحكومة الإيرانية متروك لإرادة شعبها، لكنه شدد على أن طهران ستذعن في النهاية لإرادة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن المقابلة التي استمرت ست دقائق فقط، شهدت رفضاً قاطعاً من ترامب للإفصاح عن أي اسم من المرشحين الثلاثة، مكتفياً بالإشارة إلى أن أحدهم سيتولى قيادة إيران في أعقاب مقتل آية الله علي خامنئي.