السوداني يصدر أوامر حازمة بحماية استقرار العراق

منذ 32 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - ترأس رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لمناقشة التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة وأثره على الأمن القومي العراقي.

وجه القائد العام الأجهزة الأمنية كافة بضرورة التصدي الحازم لأي محاولات تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي. والتأكيد على منع أي طرف من تنفيذ عمليات قد تؤدي إلى زج العراق في الصراعات الإقليمية القائمة، مشدداً على أن قرار السلم والحرب والتحركات العسكرية هو مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية.

كما جدد المجلس التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والممتلكات العامة والخاصة. مع التأكيد على أن حرية التعبير والتجمع السلمي مكفولة دستورياً، لكن دون المساس بهيبة الدولة أو استهداف المنشآت الحيوية.

استضاف المجلس وزيري النفط والتجارة لبحث المخاطر الاقتصادية المحتملة نتيجة اتساع رقعة العمليات العسكرية في المنطقة. وتم استعراض خطط تأمين إنتاج الوقود والطاقة والحفاظ على الأمن الغذائي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين تحت أي ظرف.

كما أكد المجلس أن العراق سيظل ملتزماً بسياسة منع التصعيد، ولن يسمح باستخدام أراضيه كمنطلق للصراعات الخارجية، معتبراً أن الحفاظ على الاستقرار الوطني هو الأولوية القصوى في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة (والتي شملت هجمات بحرية واضطرابات حدودية في دول الجوار).