وانغ يؤكد لعراقجي دعم بكين لطهران "في الدفاع عن سيادتها"

منذ 20 دقيقة

اربيل (كوردستان24) -أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي أن بكين تدعم طهران "في الدفاع عن سيادتها" في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي الاثنين.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الصينية أن وانغ قال لنظيره في اتصال هاتفي إن بكين "تقدّر الصداقة التقليدية بين الصين وإيران، وتدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، وتدعم إيران في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".



المصدر: الوکالات