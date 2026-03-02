إقليم كوردستان يطلق "دليل طوارئ" للمدنيين لمواجهة مخاطر المسيرات والصواريخ

منذ 14 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أصدرت غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، جملة من التعليمات الوقائية العاجلة للمواطنين، تهدف إلى تأمين سلامتهم والحد من المخاطر الميدانية الناجمة عن سقوط الطائرات المسيرة أو الصواريخ.

وحثت الغرفة في بيان رسمي، المواطنين على ضرورة إخلاء المواقع المستهدفة فوراً وتجنب التجمهر في أماكن السقوط، مشددة على أهمية التعاون مع الفرق الأمنية وفرق الطوارئ لضمان وصول سيارات الإسعاف والإطفاء دون عوائق.

إقليم كوردستان يضع 9 قواعد ذهبية لحماية المواطنين من شظايا الصواريخ والمسيرات

وحذرت التعليمات بشدة من "لمس أو تحريك" أي بقايا لمقذوفات أو أجسام غريبة، نظراً لاحتمالية انفجارها مجدداً، داعية إلى إبلاغ الجهات المختصة فور رصد أي جسم مشبوه.

وعلى الصعيد الإعلامي، طالبت الغرفة المواطنين بالامتناع عن تصوير المواقع المتضررة أو نشر المقاطع والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب أمنية وفنية، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية والابتعاد عن الشائعات و"البروباغاندا" التي تهدف إلى إثارة الذعر.

لا تلمسوا بقايا الصواريخ ولا تنشروا صور الاستهداف

كما تضمنت الإرشادات نصائح عملية للسلامة الشخصية، من بينها الابتعاد عن النوافذ والفتحات الزجاجية والمصاعد الكهربائية عند التواجد داخل المباني، وفي حال التواجد داخل المركبات، دعت الغرفة السائقين إلى ركن سياراتهم في أماكن آمنة بعيداً عن الطرق الرئيسية والانتظار حتى انتهاء حالة الخطر.

كيف تحمي نفسك وعائلتك؟ دليل حكومة الإقليم للتعامل مع الطوارئ العسكرية

وأكدت غرفة العمليات أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل ركيزة أساسية لحماية الجبهة الداخلية وضمان سلامة الأرواح في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها المنطقة.