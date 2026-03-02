بوتين يدعو رئيس الإمارات وأمير قطر لوقف النار في الشرق الأوسط

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط خلال مكالمتين مع الزعيمين الإماراتي والقطري وسط تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

في أعقاب بدء القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران، وجهت الأخيرة ضربات انتقامية لإسرائيل ولأهداف في دول عربية تستضيف قواعد أميركية، ما أجبر تلك الدول على إغلاق المجال الجوي وتسبب في توقف حركة الطيران في مدن رئيسية مثل دبي وأبوظبي.

وأكد بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان "ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والعودة إلى العملية السياسية والدبلوماسية"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وأعرب الزعيم الروسي أيضا عن استعداده لنقل مخاوف الإمارات العربية المتحدة إلى إيران، والمساعدة في استقرار الوضع في المنطقة.

وخلال مكالمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب الزعيمان عن مخاوفهما من "مخاطر توسع النزاع وخطر انجرار دول ثالثة إليه"، بحسب ما أفاد الكرملين.

وفي وقت سابق الاثنين، استنكرت وزارة الخارجية الروسية "أي هجوم على أهداف مدنية، سواء في إيران أو بلدان عربية".

وفي مواجهة العزلة التي فرضتها الدول الغربية على بلاده بعد بدء الحرب في أوكرانيا، سعى بوتين إلى تعزيز الشراكات في الشرق الأوسط، وهو يقيم علاقات وثيقة مع كل من إيران ودول الخليج العربية.

وبرزت الإمارات كوسيط رئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا في عمليات تبادل الأسرى، واستضافت مؤخرا محادثات بين مسؤولين أميركيين وروس وأوكرانيين حول خطة أميركية لإنهاء النزاع.

كما تُعد طهران حليفا رئيسيا لموسكو، وقد زودتها بطائرات شاهد المسيّرة التي باتت تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا.