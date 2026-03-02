وزير الحرب الأمريكي لـ "كوردستان 24": سنبقى إلى جانب إقليم كوردستان وندعم شركاءنا

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، دعم بلاده الثابت لإقليم كوردستان ولحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، وردّاً على سؤال وجهه "رحيم رشيدي"، مدير مكتب قناة (كوردستان 24)، قال هيغسيث: "سنبقى واقفين إلى جانب إقليم كوردستان، ونحن نثمن عالياً القدرات التي يتمتع بها الإقليم".

وأشار وزير الحرب إلى أن واشنطن على تواصل دائم ومستمر مع إقليم كوردستان، مشدداً على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الحلفاء والشركاء في المنطقة.

تأتي رسائل الدعم هذه في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً كبيراً، حيث يشن الجيشان الأمريكي والإسرائيلي منذ فجر السبت هجمات جوية مكثفة ومشتركة ضد أهداف في إيران. وفي غضون ذلك، تعرض إقليم كوردستان، لا سيما مدينة أربيل، لعدة محاولات استهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضها جميعاً وإحباطها في الأجواء.