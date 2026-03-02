الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بعد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، إلى ضبط النفس مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في ظل الحرب التي تشنها الدولة العبرية والولايات المتحدة على إيران، وفق المتحدث ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك "نحن قلقون للغاية حيال تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق"، في إشارة إلى خط فاصل رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان من جهة أخرى في السابع من حزيران/يونيو 2000.

ولا يُعتبر الخط الأزرق حدودا دولية، ويقتصر الهدف منه على التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.

ولفت دوجاريك إلى أن "الوضع على الأرض يتطور سريعا، ونحن نتابع التطورات عن كثب".

وتابع "نحن على علم أيضا بالضربات التي استهدفت إسرائيل وتبنّاها حزب الله، وبالضربات الإسرائيلية التي أفيد بأنها أسفرت عن 31 قتيلا والعديد من الجرحى شمال الخط الأزرق في لبنان".

وأضاف دوجاريك "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس ونطالب الأطراف بالالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية".

المصدر: فرانس برس