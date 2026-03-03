واشنطن تحض رعاياها على مغادرة غالبية دول الشرق الأوسط "الآن"

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حضّت الولايات المتحدة الإثنين رعاياها في معظم أنحاء الشرق الأوسط على مغادرة المنطقة "اعتبارا من الآن" في رحلات تجارية بسبب المخاطر المتّصلة بالحرب ضد إيران.

وتشمل توجيهات السفارة 14 بلدا في المنطقة، بينها مصر والسعودية والعراق وسوريا، وفق منشور على منصة إكس لمساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مورا نامدار.

وكانت الخارجية الأميركية قد أمرت في وقت سابق موظفيها غير الاساسيين في سفارات هذه الدول وعائلاتهم بالمغادرة، وخاصة في دول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية.