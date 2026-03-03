الدفاع الكويتية: استهداف البلاد بـ 178 صاروخاً باليستياً و384 طائرة مسيرة إيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية جديدة وشاملة للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي البلاد منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدةً رصد مئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي وجهت نحو أهداف مختلفة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه منذ انطلاق العمليات العسكرية وحتى الآن، تم تسجيل إطلاق 178 صاروخاً باليستياً و384 طائرة مسيرة (درون) باتجاه المنطقة والأراضي الكويتية. وأشار البيان إلى أن هذا الحجم الكبير من المقذوفات يعكس خطورة الهجمات التي استهدفت سيادة البلاد، مشدداً على أن منظومات الدفاع الجوي وأجهزة الرصد تتابع بدقة كافة التحركات والتهديدات.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، كشفت وزارة الدفاع عن إصابة 27 جندياً من منتسبي القوات المسلحة الكويتية أثناء تأدية مهامهم في التصدي لهذه الهجمات. وأوضح البيان أن الحالة الصحية لغالبية الجرحى مستقرة، باستثناء جنديين اثنين لا يزالان يخضعان للرعاية الطبية المركزة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي ختام بيانها، وجهت الوزارة رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدة أن الجيش الكويتي بكافة صنوفه في حالة "استنفار قصوى" وأعلى درجات الجاهزية القتالية. وشددت على أن القوات المسلحة تعمل بكفاءة واقتدار لحماية أمن واستقرار الوطن، وهي مستعدة للرد بحزم على أي تهديد يمس الأمن القومي الكويتي.