ترامب يشن هجوماً لاذعاً على ستارمر: "بريطانيا لم تعد كما نعرفها"

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) - ألمح دونالد ترامب إلى أن كير ستارمر يسعى لكسب ود الناخبين المسلمين من خلال عدم دعم حربه ضد إيران، محذراً من أن بريطانيا "لم تعد ذلك البلد الذي يمكن التعرف عليه".

وفي هجوم عنيف ومفاجئ، صرح الرئيس الأمريكي لصحيفة "ذا صن" قائلاً: "امنعوا دخول الأشخاص القادمين من بلاد غريبة والذين يكنّون لكم الكراهية".

وأعلن ترامب أنه لم يتوقع يوماً أن يرى "العلاقة الخاصة" -التي كانت يوماً ما "الأكثر متانة على الإطلاق"- في مثل هذا الخطر، وسط أكبر تصدع تشهده العلاقات البريطانية الأمريكية منذ عقود.

وفي خضم خلاف دبلوماسي حاد عبر المحيط الأطلسي حول استخدام القواعد البريطانية لضرب إيران، أعرب ترامب عن أسفه لأن الأمور "لم تعد كما كانت في السابق"، واصفاً هذا الانهيار بأنه "أمر محزن للغاية".

وفي ضربة موجعة لرئيس الوزراء البريطاني، كال الرئيس المديح لفرنسا وألمانيا، مضيفاً: "لقد كانت هذه العلاقة هي الأكثر صلابة بين الجميع، أما الآن فقد أصبح لدينا علاقات قوية جداً مع دول أوروبية أخرى".

ووجه انتقاداً مباشراً للسير كير ستارمر قائلاً: "إنه لم يكن متعاوناً. لم أتخيل قط أن أرى ذلك، لم أتخيل أن أرى ذلك من المملكة المتحدة..

كما ألقى باللوم على "الصفقة الفاشلة" التي أبرمها رئيس الوزراء لتسليم جزر "شاغوس" إلى موريشيوس، معتبراً إياها جوهر الخلاف، وأضاف متهكماً: "إننا نسميها جزيرة الووك (Woke Island)".

وفي مقابلة هاتفية من البيت الأبيض مساء الإثنين، أضاف الرئيس: "إنه عالم مختلف في الواقع، وهي مجرد علاقة من نوع مختلف تماماً عما كان يربطنا ببلدكم في السابق".





المصدر:صحیفة The sun البریطانیة