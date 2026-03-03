هرمز تحت التهديد… واشنطن تنفي الإغلاق و10% من أسطول الحاويات عالق

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) - نقلت فوكس نيوز عن القيادة المركزية الأميركية تأكيدها أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة، رغم تصريحات إيرانية تحدثت عن إغلاقه.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه التوترات عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ما تسبب باضطراب واسع في حركة الشحن البحري. وأعلن جيريمي نيكسون، الرئيس التنفيذي لشركة Ocean Network Express، أن نحو 100 سفينة حاويات من أصل 750 باتت عالقة بسبب الوضع في المضيق، أي ما يقارب 10% من الأسطول العالمي.

في المقابل، أوقفت شركات التأمين البحري تغطية الرحلات عبر المضيق الواقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز.

وتزامناً، حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفينة تحاول العبور ستتعرض للحرق، فيما يتوقع خبراء أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تكدس البضائع في موانئ أوروبا وآسيا وارتفاع تكاليف الشحن عالمياً.