مسيّرات تصيب خزان وقود في ميناء الدقم العُماني

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) -أصابت مسيّرات أحد خزانات الوقود في ميناء الدقم بسلطنة عُمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني، بعد يومين من قصف أصاب الميناء في هجوم كان الأول على السلطنة منذ أن بدأت طهران تنفيذ ضربات في الخليج.

وقالت وكالة الأنباء العمانية "أفاد مصدر أمني بتعرض خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات أصابت أحد خزانات الوقود، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية".

ونقل البيان أن سلطنة عمان تؤكد "إدانتها للاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث".

وتعرّض ميناء الدقم لهجوم سابق الأحد، في أول ضربات طالت السلطنة، البلد الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ردّا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وأصيب عامل وافد في هجوم الأحد الذي نُفّذ بطائرتين مسيّرتين، استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل فيما سقط حطام الأخرى في منطقة قرب خزانات الوقود دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقُتل الاثنين شخص من أفراد طاقم ناقلة نفط من الجنسية الهندية بعدما تعرّضت لهجوم بواسطة زورق مسير قبالة سواحل محافظة مسقط، بحسب ما أفاد مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان.

ودعا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي الأحد إلى وقف إطلاق النار، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وتشن إيران منذ السبت هجمات انتقامية ضد جيرانها في الخليج استهدفت قواعد عسكرية وسفارات أميركية، فضلا عن مطارات وموانئ وفنادق ومبان سكنية.