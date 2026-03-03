أكاديمي قطري لـ "كوردستان 24": دولة قطر تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - في قراءة معمقة لتطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، أكد الأكاديمي والمختص في شؤون الشرق الأوسط، الدكتور علي ابو الهيل، أن دولة قطر تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة، منتقداً في الوقت ذاته السلوك الإيراني واستهدافه لدول الجوار الخليجي.

وأوضح الدكتور ابو الهيل، في مقابلة خاصة مع شاشة "كوردستان 24"، أن قطر معروفة عالمياً بكونها "صاحبة الوساطات الإيجابية الحيادية"، مستشهداً بنجاحها في التوسط بين واشنطن وطهران، وكذلك بين أمريكا وفنزويلا، إلى جانب أدوارها في الأزمة السورية.

طهران تخسر "حرب العقول والقلوب" في المنطقة باستهدافها البنى التحتية المدنية

وفي تعليقه على استهداف الصواريخ الإيرانية لدول خليجية من بينها قطر، شدد الهيل على أن دول الخليج، وعلى عكس الكثير من الدول الأوروبية والآسيوية، لا تستضيف قواعد عسكرية أمريكية بالشكل الذي يبرر استهدافها.

وتساءل الأكاديمي القطري مستنكراً: "لماذا لم تهاجم إيران قواعد أمريكية في تركيا أو أذربيجان أو دول أخرى قريبة منها؟ لماذا اختارت استهداف دول الخليج العربي وفي مقدمتها قطر؟".

وطمأن ابو الهيل المتابعين بأن منظومة الدفاع الجوي القطرية نجحت في اعتراض كافة الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو أراضيها وإسقاطها قبل دخولها المجال الجوي، مشيراً إلى أن بقية دول الخليج حققت "نجاحاً مبهراً" في التصدي للتهديدات الإيرانية.

صواريخ إيران تستهدف المدنيين في الخليج بدلاً من إسرائيل وأمريكا

وانتقد الدكتور ابو الهيل بشدة طبيعة الأهداف الإيرانية، مشيراً إلى أن الصواريخ لم تستهدف القواعد العسكرية، بل وجهت نحو أهداف مدنية. وقال: "هذه الصواريخ ربما استهدفت بالخطأ أو بحسن نية أو بشكل متعمد.. البنى التحتية المدنية، وهو ما تُؤاخذ عليه إيران".

وأضاف: "كان بإمكان إيران أن تكسب قلوب وعقول حكومات وشعوب الخليج، بدلاً من ترويع الأطفال والأبرياء وضرب البنى التحتية. ماذا استفادت طهران من هذا السلوك سوى إثبات أن صراعها هو مع إسرائيل وأمريكا، فلماذا تقحم دول الخليج التي ليست طرفاً في هذا النزاع؟".

وحول أسباب التصعيد الأخير وتوقف المفاوضات، أوضح ابو الهيل أن المفاوضات التي كانت تجري في مسقط وجنيف وفيينا توقفت نتيجة ضغوط إسرائيلية، وتحديداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الدفاعات الجوية الخليجية حققت "نجاحاً مبهراً" في التصدي للصواريخ الإيرانية

وأكد أن الرئيس الأمريكي اضطر للاستجابة لهذه الضغوط، وقام بتوجيه ضربات لإيران، مشدداً على أن "هذه الحرب ليست حرب الشعب الأمريكي، بل هي حرب نتنياهو وحلفائه المتطرفين".

واختتم الدكتور ابو الهيل حديثه بالإشارة إلى أن قطر كانت قد تعرضت لضغوط أمريكية سابقة لمنع توجيه ضربات لإيران، إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية خضعت لـ "قوى الضغط الكبرى" التي تدعم إسرائيل، مما أدى إلى اشتعال المواجهة الحالية.