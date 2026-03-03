السيطرة على حريق في منطقة صناعية بالفجيرة الإماراتية إثر شظايا اعتراض مسيّرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) - سيطرت السلطات في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات على حريق اندلع صباح الثلاثاء في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيّرة، في خضم الهجمات الإيرانية في الخليج، بحسب السلطات المحلية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان "تعاملت الجهات المعنية في إمارة الفجيرة مع حريق اندلع صباح اليوم في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية - فوز، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة" من دون وقوع أي إصابات.

وأوضح البيان أنه "تمت السيطرة على الحريق والعودة إلى الأعمال الاعتيادية في المنطقة".