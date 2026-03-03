معبر "پرویزخان" يغلق أبوابه أمام التجارة والمسافرين.. وطمأنة بشأن المخزون الغذائي في إقليم كوردستان

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -أفاد هريم الجاف مراسل "كوردستان 24" من معبر "پرویزخان" الدولي، هريم جاف، بأن الحركة التجارية والمدنية عبر المعبر الرابط بين إقليم كوردستان وإيران قد توقفت بشكل كامل اليوم الثلاثاء، 3 آذار 2026، وذلك على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

إغلاق شامل للمنفذ

وأوضح المراسل أن طوابير طويلة من الشاحنات كانت تستعد منذ الصباح الباكر للعبور نحو الجانب الإيراني لنقل البضائع والمواد الغذائية، إلا أن السلطات في الجانب الإيراني أبلغت السائقين بالعودة وعدم إمكانية العبور في الوقت الحالي. وأشار جاف إلى أن الإغلاق لم يقتصر على الحركة التجارية فحسب، بل شمل أيضاً حركة المسافرين والسياح من الجنسيتين العراقية والإيرانية، مما أدى إلى شلل تام في المنفذ.

شهادة ميدانية

وفي لقاء مع أحد سائقي الشاحنات العالقين، قال: "كنا نعتزم العبور لجلب البضائع كما نفعل يومياً، لكن المسؤولين في المنفذ الدولي أبلغونا بضرورة العودة، مؤكدين أن المعبر مغلق تماماً اليوم أمام الجميع دون استثناء، سواء كانوا إيرانيين أو عراقيين".

طمأنة بشأن الأمن الغذائي

ورغم هذا التوقف، نقل مراسل القناة رسالة طمأنة من غرفة تجارة كرميان، حيث أكد المسؤولون هناك أن المخازن الغذائية في المنطقة تضم كميات هائلة من المواد الأساسية (مثل الأرز والزيت والمواد الجافة) تكفي لاحتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر القادمة.

كما أشار التقرير إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي في إقليم كوردستان، وخاصة المحاصيل الصيفية مثل الطماطم والبطاطس والبصل، يشهد وفرة كبيرة في هذا الموسم، مما يقلل الاعتماد على المستورد ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكداً عدم وجود أي خطر يهدد الأمن الغذائي في الإقليم نتيجة هذا الإغلاق.