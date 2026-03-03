مسرور بارزاني :  نسعى لتحييد الإقليم عن صراعات المنطقة

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) - أكد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، استمرار الجهود الحثيثة لحماية أمن وسلامة المواطنين، ووضع كافة الإمكانيات لضمان بقاء الإقليم بعيداً عن دائرة الحروب والاضطرابات التي تعصف بالمنطقة في الوقت الراهن.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مستشفى الماجدي بأربيل، أضاف مسرور بارزاني أن الأولوية القصوى حالياً هي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الإقليم، ومنع تمدد آثار الفتن والحروب الإقليمية إلى داخل كوردستان، وشدد على أن العمل جارٍ وبشكل مستمر لتحصين الإقليم وضمان استقراره الدائم.

كما وجّه مسرور بارزاني نداءً عاجلاً إلى مواطني الإقليم بضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، مشيراً إلى أن تعاون الشعب هو الركيزة الأساسية لحمايتهم من أي تداعيات سلبية.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان: "نطالب الحكومة الاتحادية بألا تسمح لهؤلاء الإرهابيين الخارجين عن القانون بمهاجمة كوردستان بعد الآن، لأننا نحن أيضاً لا يمكننا البقاء صامتين إلى الأبد".

وختم مسرور بارزاني تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تنتهي هذه المرحلة القلقة قريباً، وأن يسود السلام والأمن الدائم في كافة أرجاء المنطقة، ليحل الاستقرار والسكينة محل لغة العنف والتوترات العسكرية.