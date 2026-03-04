ماكرون يؤكد "تضامن" فرنسا مع إسبانيا بعد تهديدات ترامب

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن "تضامن" فرنسا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أعقاب التهديدات التجارية التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدريد، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية "تحدث الرئيس للتو مع رئيس الوزراء سانشيز للتعبير عن التضامن الفرنسي والأوروبي ردا على التهديدات الأخيرة بالإكراه الاقتصادي التي تستهدف إسبانيا".

انتقد ترامب بشدة الحكومة الإسبانية اليسارية الثلاثاء لرفضها السماح للطائرات الأميركية باستعمال القواعد العسكرية في جنوب البلاد في حربها على إيران التي بدأتها السبت.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض "إسبانيا كانت مريعة"، مهددا مدريد بشكل مباشر بـ"وقف" العلاقات التجارية بين البلدين.

تعليقا على هذه التصريحات، أكدت المفوضية الأوروبية أنها "مستعدة للرد" من أجل "الدفاع عن مصالح" إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وردا على الرئيس الأميركي، أكد بيدرو سانشيز "لن نتواطأ في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا، فقط خوفا من الانتقام".