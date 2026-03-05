نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان لن يكون جزءاً من أي تصعيد عسكري يضر بأمن مواطنينا

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 5 آذار 2026، أن الإقليم سيبقى دائماً عاملاً رئيساً للأمان والسلام، مشدداً على نأيه عن الصراعات العسكرية التي تشهدها المنطقة، وذلك في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لانتفاضة آذار 1991 العظيمة.

وتقدم نيجيرقان بارزاني بأحر التهاني لعوائل الشهداء، وللبيشمركة الأبطال، ولجميع الكوردستانيين، واصفاً الانتفاضة بأنها "انعطافة تاريخية وردٌّ حاسم من شعب كوردستان برفض الظلم والاستبداد والمضي صوب الحرية والكرامة".

وأشار رئيس الإقليم إلى أن هذه الذكرى تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بظروف معقدة وحساسة للغاية، لافتاً إلى أن تفاقم التوترات والتداعيات السلبية للصراعات يلقي بمسؤولية كبرى على عاتق الجميع للحفاظ على أمن واستقرار إقليم كوردستان.

وجزم بموقف الإقليم الثابت قائلاً: "إقليم كوردستان سيبقى عاملاً رئيساً للأمان والسلام، ولن يكون جزءاً من أي صراع أو تصعيد عسكري يضر بحياة وأمن مواطنينا".

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن حماية كيان إقليم كوردستان والمكاسب الدستورية تتطلب "وحدة الصف والتلاحم"، داعياً جميع القوى والأطراف السياسية ومكونات كوردستان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية المشتركة.

واختتم رئيس الإقليم رسالته بالدعوة إلى جعل هذه الذكرى حافزاً لتخطي التحديات وتعميق ثقافة التعايش والتسامح، مؤكداً أن الوفاء لدماء الشهداء يتجسد في العمل المشترك لحماية الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.