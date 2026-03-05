سلسلة انفجارات في طهران ومحيطها

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دوت عدة انفجارات صباح الخميس في طهران ومحيطها الغربي، على ما أفادت وسائل الإعلام المحلية، بعد إعلان إسرائيل شن سلسلة جديدة من الضربات على العاصمة الإيرانية.

وأفادت وكالة فارس عن دوي انفجار في غرب طهران، فيما تحدّثت صحيفتا شرق وإيران عن دوي انفجار واحد على الأقل في مدينة كرج غرب العاصمة.

وقال صحافيو وكالة فرانس برس في العاصمة إنهم سمعوا هدير طائرات مقاتلة فوق غرب طهران ودوي انفجارات بعيدة إنما قوية، فيما رأى صحافي الدخان يتصاعد فوق جنوب طهران.

AFP