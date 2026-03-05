هبوط أول رحلتين تعيدان إسرائيليين في تل أبيب

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- هبطت أول رحلتين تعيدان إسرائيليين صباح الخميس في مطار بن غوريون في تل أبيب الذي أغلق منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت، على ما أفادت وزارة النقل والمواصلات.

ووصلت طائرة أولى لشركة العال الإسرائيلية قادمة من أثينا، وتبعتها طائرة ثانية لشركة "إسرا إير" قادمة من روما، وفق ما أوضحت الوزارة. وكانت كل من الطائرتين تقل 170 راكبا.

وكانت إسرائيل أعلنت إعادة فتح مجالها الجوي بصورة تدريجية اعتبارا من الخميس للسماح بعودة مواطنيها عبر مطار بن غوريون.

وقالت وزيرة النقل ميري ريغيف "نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع الإسرائيليين إلى البلاد بأمان"، بحسب ما جاء في البيان.

وبحسب بيان الوزارة "تستعد سلطة المطارات لتسيير رحلات إضافية إلى مطار بن غوريون".

وأضاف البيان "من المتوقع أن تهبط خلال اليوم رحلات عودة في مطار بن غوريون بمعدل رحلة كل ساعة، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الأمنية، بهدف إعادة جميع الإسرائيليين إلى البلاد بأمان".

AFP