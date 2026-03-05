كاتس يؤكد أن وزير الحرب الامريكي طلب منه مواصلة القتال "حتى النهاية"

منذ 34 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس إن نظيره الأميركي بيت هيغسيث أكد له دعم واشنطن القوي للهجوم المشترك ضد إيران وحثه على مواصلته "حتى النهاية".

وبحسب بيان كاتس، فإن وزير الحرب الأميركي قال له في محادثة جرت ليلا "استمروا حتى النهاية، نحن معكم".

يأتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة ضربات في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الخميس)، بينما أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، ما دفع ملايين السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

وصوّت أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ضد اقتراح كان يهدف إلى وقف الغارات الجوية ويطالب بموافقة الكونغرس قبل شن أي عمل عسكري، ما أبقى إلى حد كبير صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في توجيه الحرب دون قيود.

وفي لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ غارات جديدة استهدفت «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بمقتل قيادي في «حماس» بضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية في شمال لبنان، الخميس.