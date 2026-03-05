قوات البيشمركة تُحبط هجوماً صاروخياً وتدمر منصة إطلاق في محور خازر

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تمكنت القوات الأمنية في إقليم كوردستان، في منطقة خازر، من تدمير عجلة كانت تستخدمها فصائل مسلحة لشن هجمات صاروخية ضد الإقليم.

وأفاد مصدر مطلع لـ "كوردستان 24" بأنه في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء، 4 آذار 2026، قامت الميليشيات العراقية بجلب عجلة (منصة إطلاق) بالقرب من خنادق قوات البيشمركة في محور خازر. وأوضح المصدر أنه بعد إطلاق الصاروخ الأول باتجاه مدينة أربيل، تم كشف موقع العجلة عند سفح جبل "زرتك".

وأشار المصدر إلى أن قوات البيشمركة استهدفت العجلة بنيران أسلحة "الدوشكا"، مما أدى إلى تدميرها بالكامل في موقعها.

وأضاف المصدر أن قوة من الجيش العراقي وصلت إلى مكان الحادث، بعد ظهر اليوم الخميس 5 آذار 2026، وقامت بنقل حطام العجلة والصواريخ المتبقية، مبيناً أن صاروخاً واحداً فقط قد أُطلق، بينما نجحت البيشمركة في إحباط المخطط ومنع إطلاق بقية الصواريخ.

ويأتي هذا التطور في وقت أدان فيه المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الخميس، الهجمات المتكررة التي تستهدف الإقليم، واصفاً إياها بـ "الهجمات الجبانة".

وطالب هوراماني الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الاعتداءات على إقليم كوردستان، والعمل على حماية أرض وشعب الإقليم والمنطقة بشكل عام.