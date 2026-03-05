تنويه إلى جميع مواطني إقليم كوردستان العالقين في الإمارات

منذ 32 دقيقة

اربيل (كوردستان24)-في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لإعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن، أعلنت دائرة العلاقات الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الاتحادية، عن اتخاذ ترتيبات خاصة لتسهيل عودة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة الظروف الراهنة.

وفي هذا السياق، أعربت حكومة المملكة العربية السعودية عن مشكورة تعاونها بفتح حدودها أمام الراغبين بالعودة عبر منفذ عرعر الحدودي، من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.

وبحسب الترتيبات المعتمدة، يمكن للمواطنين السفر مباشرة من دولة الإمارات إلى الأراضي السعودية، والحصول على تأشيرة الدخول عند منفذ البطحاء الحدودي، ثم التوجه إلى منفذ عرعر، ومنه إلى جمهورية العراق وإقليم كوردستان.

وتدعو الجهات المعنية جميع المواطنين المتواجدين في الإمارات والراغبين في العودة إلى الاستفادة من هذه الفرصة والإجراءات المتاحة لضمان عودتهم الآمنة والسلسة إلى الوطن.