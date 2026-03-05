مئات الآلاف في الضاحية الجنوبية لبيروت يتلقون أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي

منذ 59 دقيقة

اربيل (كوردستان24)- أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً بإخلاء مناطق واسعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي يعتبرها معقلاً لحزب الله.

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد السكان الحاليين في هذه المنطقة، لكن تقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 300 ألف و700 ألف نسمة. ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مساحات واسعة تشمل أحياءً كاملة، بعد أن كان يكتفي سابقاً بإنذار سكان مبانٍ محددة قبل قصفها.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، بأن الأوامر الأخيرة تشمل أربعة أحياء رئيسية في الضاحية الجنوبية، وهي: برج البراجنة، الحدث، حارة حريك، والشياح.

وقال في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنقذوا أنفسكم وأخلوا منازلكم فوراً". وأضاف محذراً: "يُمنع التوجه جنوباً، فكل تحرك نحو الجنوب قد يعرض حياتكم للخطر. سنقوم بإبلاغكم بالوقت الآمن للعودة إلى منازلكم".

المصدر: صحیفة غاردیان البریطانیة