أذربيجان تتوعد بالرد على إيران بعد هجوم المسيّرتين

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-توعدت أذربيجان، الخميس، بالرد على هجوم إيراني بطائرتين مسيّرتين أصاب مطارا وأسفر عن إصابة شخصين بجروح، واستدعت سفير إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع أن "أذربيجان تستعد لاتخاذ تدابير الرد المناسبة لحماية أراضي بلادنا وسيادتها وضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية".

وأكدت أن "هذه الأعمال الهجومية لن تبقى بدون رد".

وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الهجوم الذي وقع ظهر الخميس، تضمن إطلاق مسيّرتين على الأقل عبرتا من إيران إلى جيب ناخشيفان المحاذي للحدود، الذي تفصله أرمينيا عن أراضي أذربيجان.

وأفادت الوزارة في بيان أن "مسيّرة سقطت فوق مبنى مطار ناخشيفان، بينما سقطت مسيّرة أخرى قرب مبنى مدرسة في قرية شكر آباد"، مما ألحق أضرارا بمبنى المطار وتسبب بإصابة مدنيين.

وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الإيراني في باكو لإبلاغه "تنديدا شديدا بالهجوم الذي يتعارض مع أصول ومبادئ القانون الدولي ويساهم في تصاعد التوتر في المنطقة".

وأكدت أن "أذربيجان تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير رد مناسبة".

وسبق أن أبدت إيران مخاوف من أن تقوم إسرائيل، الحليفة القريبة لأذربيجان المزود الرئيسي لها بالأسلحة، باستخدام أراضي هذه الدولة لشن هجمات عليها.

وخلال حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو، أكدت باكو لطهران أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد "دول ثالثة، بما فيها إيران، الدولة الصديقة".



المصدر: وزارة الدفاع الاذربایجانیة