إيران تنفي استهداف السفارة الأمريكية في الرياض وتثمن الموقف السعودي

منذ 50 دقيقة

اربيل (كوردستان24)-نفى السفير الإيراني لدى السعودية، علي رضا عنايتي، بشدة أن تكون بلاده قد هاجمت السفارة الأمريكية في الرياض هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب اتهامات وُجهت لطهران باستهداف مجمع السفارة بواسطة طائرات مسيّرة.

وقال السفير لوكالة فرانس برس: "أكدنا أنه لا دور لإيران في الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض"، مضيفاً: "إذا كانت قيادة العمليات في طهران قد هاجمت مكاناً ما، فإنها تتحمل المسؤولية عن ذلك".

من جهة أخرى، صرح السفير الإيراني لدى السعودية، الخميس، بأن بلاده ممتنة للرياض لعدم سماحها باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران.

وأكد السفير علي رضا عنايتي قائلاً: "نحن نثمن ما سمعناه مراراً وتكراراً من أن الأشقاء في السعودية لا يسمحون للآخرين باستخدام أجواء المملكة ومياهها وأراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن نثق بما تقوله السعودية ونؤكد عليه".





المصدر: فرانس برس