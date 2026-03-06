محافظ أربيل يحمل بغداد مسؤولية الهجمات الإرهابية على المدينة ويطالب بموقف حازم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محافظة أربيل، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه تعرض المدينة لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات "خارجة عن القانون"، مؤكدة أن هذه الاعتداءات باتت تستهدف بشكل مباشر أمن المواطنين والنازحين والمنشآت المدنية.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في البيان، إن المدينة تعرضت مساء اليوم لاستهداف جديد بالقرب من مجمع "سكاي تاور" السكني، معتبراً أن اختيار هذا الموقع الذي يقطنه مواطنون مدنيون "يكشف الوجه الحقيقي للإرهاب" الذي يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار خوشناو إلى أن أربيل وإقليم كوردستان لم يكونا يوماً طرفاً في الصراعات الإقليمية، بل كانا دائماً "في خندق السلام" ويبذلان جهوداً حثيثة لتعزيز التهدئة، إلا أن المجموعات الخارجة عن القانون تواصل اعتداءاتها رغم تلك الجهود.

وحملت المحافظة الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن هذا الملف الحساس، داعية إياها إلى الخروج من دائرة التنديد واتخاذ "موقف عملي وحازم" في أقرب وقت ممكن لوضع حد لهذه الانتهاكات وتأمين حماية السيادة.

واختتم البيان بتأكيد حكومة إقليم كوردستان على التزامها بمسؤولياتها في حماية أرض وشعب الإقليم على أعلى المستويات، مشدداً على أن السلطات ستواجه المجرمين والإرهابيين بكل حزم لضمان أمن وسلامة المواطنين.





