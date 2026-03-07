العراق يحصن حدوده مع سوريا وإيران وإجراءات مشددة على الشريط الحدودي

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد قائد قوات حرس الحدود، الفريق محمد سكر، اليوم السبت، أن الحدود العراقية مع دول الجوار تشهد أعلى مستويات الضبط الأمني بفضل منظومات المراقبة المتطورة والتحصينات العسكرية الكبيرة، نافياً وجود أي عمليات تسلل أو تهديدات أمنية.

وأوضح الفريق سكر أن الشريط الحدودي مع سوريا البالغ طوله 620 كم مؤمن بشكل كامل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

مؤكداً انعدام حالات التسلل أو التهريب بفضل التكامل بين القطاعات القتالية، وقوات الجيش والحشد الشعبي في الخطوط الخلفية، فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية في الجانب الآخر.

وحول الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية (1493 كم)، أشار الفريق سكر إلى تعزيز القطاعات الماسكة للشريط الحدودي في محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة بالتنسيق مع قوات "البيشمركة والآسايش".

ونفى قائد قوات حرس الحدود ما يُشاع عن وجود حالات تسلل من العراق إلى إيران، مؤكداً استقرار الحدود في محافظات ديالى وواسط وميسان والبصرة بفضل التعاون الوثيق بين آمري الألوية من الجانبين.

وفيما يخص الحدود مع دولة الكويت، أكد سكر أن نسبة الضبط في الحدود البرية (200 كم) "ممتازة جداً" ومدعومة بمنظومة مراقبة شاملة وتنسيق معلوماتي عالٍ.

كما وصف الوضع الأمني الحدودي مع المملكة العربية السعودية والأردن بأنه في "أفضل حالاته" ويشهد نسب ضبط مثالية.

واختتم قائد حرس الحدود تصريحه بالتشديد على أن أي قوة ستمسك الحدود من الجانب السوري سيتم التعامل معها وفق القانون العراقي، وبما يخدم مصلحة ضبط الحدود ومنع أي تصرفات قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.