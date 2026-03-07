الحرس الثوري يعلن إطلاق موجة أخرى من الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن إطلاق الموجة الـ24 من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن الهجوم استهدف بنجاح مواقع في تل أبيب وأصاب جميع أهدافه المحددة.

وفي بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء" العسكري التابع للقوات المسلحة الإيرانية، تم التأكيد على استخدام صواريخ من طراز "خيبر شكن" المتطورة في هذه الهجمات.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن الهجوم الصاروخي المكثف الذي شُن فجر السبت طال مناطق واسعة، فيما نقلت مصادر إعلامية سماع دوي انفجارات ضخمة هزت مدينة تل أبيب ومناطق غرب رام الله.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي رصد موجة انطلاق الصواريخ من الداخل الإيراني، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب، ومناطق وسط البلاد، ومستوطنات الضفة الغربية.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد عمليات إطلاق مكثفة باتجاه "تل أبيب الكبرى" ومناطق الجنوب، مشيرة إلى أن الرشقات الصاروخية استهدفت شمال إسرائيل، وبئر السبع، وغلاف غزة، والنقب.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن صفارات الإنذار لم تتوقف في القدس ومنطقة البحر الميت وجنوب النقب، بينما دوت في الجليل الغربي جراء رصد تسلل طائرات مسيرة.

يأتي هذا التصعيد ليدخل المواجهة فصلاً جديداً من التوتر المباشر، وسط تقارير عن استمرار موجات القصف الصاروخي والمسيرات التي تستهدف البنية التحتية والمناطق الاستراتيجية داخل إسرائيل.