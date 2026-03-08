الدفاعات الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية قادمة من إيران

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي في الدولة تتعامل حاليًا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، إضافة إلى تدخل المقاتلات لاعتراض الطائرات المسيّرة والجوالة.

يأتي ذلك، تزامناً مع تحذيرات أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا تم استخدام أراضي الدول المجاورة لشن هجمات عليها.

وقال بيزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "أعلنا مرارا أننا أشقاء مع الدول المجاورة وأننا نود إقامة علاقات جيدة معها" لكنه أضاف "إن حاول العدو استخدام أي بلد لمهاجمة أو اجتياح بلادنا، فسنضطر إلى الرد على هذا الهجوم".