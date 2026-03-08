مسرور بارزاني يؤكد التزام حكومة كوردستان بتعزيز مكانة المرأة ويدعم حقوقها المشروعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسالة تهنئة إلى نساء كوردستان، أشاد فيها بالدور التاريخي والمحوري الذي لعبته المرأة الكوردستانية في مختلف المحطات والمراحل التي مر بها الإقليم.

وأكد مسرور بارزاني في كلمة مصورة له، أن النساء طوال تاريخ شعب كوردستان كان لهن دور بارز وملحوظ في بناء المجتمع، مشيراً إلى أنهن وقفن جنباً إلى جنب مع الرجل في المراحل الصعبة والقاسية من نضال وكفاح كوردستان، وكُنّ دائماً متعاونات ومساندات ذوات مشاركة فعالة في صنع تاريخ مليء بالأمجاد.

وعلى الصعيد الحكومي، شدد رئيس الوزراء على الرؤية الاستراتيجية للإقليم تجاه قضايا المرأة، قائلاً: "إن حكومة إقليم كوردستان تؤمن إيماناً تاماً باستراتيجية تعزيز مكانة المرأة، وتعمل جاهدة من أجل تحقيق ذلك على أرض الواقع".

وفي ختام رسالته، قدّم مسرور بارزاني تهانيه لنساء كوردستان بهذه الذكرى العالمية، موجهاً لهن رسالة طمأنة ودعم، حيث قال: "أُطمئن نساء كوردستان بأنني سأكون دائماً داعماً ومسانداً لحقوقهن المشروعة، لكي يحظين بدورهن ومكانتهن التي تليق بهن في كافة مجالات المجتمع، كلٌّ وفقاً لقدراتها وكفاءتها".