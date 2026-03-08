نيجيرفان بارزاني: حضور المرأة في السياسة والبيشمركة والاقتصاد مصدر فخر لكوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن بناء مجتمع آمن ومستقر لن يتحقق دون ضمان كامل حقوق المرأة وحرياتها.

وهنأ نيجيرفان بارزاني نساء كوردستان والعراق والعالم، مشيداً بالدور التاريخي والريادي للمرأة الكوردستانية في مجالات السياسة، البيشمركة، الاقتصاد والإدارة.

وشدد رئيس الإقليم على الالتزام بترسيخ ثقافة المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، معتبراً حماية كرامتها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع والإعلام والمؤسسات الدينية.

كما دعا إلى اعتماد استراتيجيات جديدة تمنح النساء فرصاً متساوية لصياغة مستقبل البلاد، مستذكراً بإجلال تضحيات النساء المناضلات وضحايا العنف.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اليوم العالمي للمرأة

بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، نتقدم بأحر التهاني إلى نساء كوردستان والعراق والعالم، آملين لهن النجاح الدائم والريادة في مسيرتهن المليئة بالفخر لتحقيق العدالة والمساواة.

كان للنساء في كوردستان، على مدار التاريخ، دور ثوري وسلمي وأثبتن شجاعة وصموداً منقطعي النظير. والآن، وبينما يمر إقليم كوردستان بمرحلة بناء وتوطيد المؤسسات، فإن حضور المرأة الفاعل في جميع مجالات السياسة والبيشمركة والاقتصاد والإدارة والتربية والتعليم موضع فخر كبير لنا.

في هذه الذكرى المجيدة، نؤكد على أن بناء مجتمع آمن مستقر ومتقدم، لن يتحقق بدون ضمان كامل حقوق المرأة وحرياتها وتعزيز مكانتها في جميع مواقع صنع القرار. ونحن ملتزمون، كما كنا دائماً، بترسيخ ثقافة المساواة والعدالة والقضاء على جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة، سواء على مستوى العائلات أو في الأماكن العامة.

إن حماية كرامة المرأة وحقوقها مسؤولية مشتركة للحكومة والعائلة والمجتمع المدني والإعلام وجميع المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والدينية. وهناك حاجة إلى أعمال واستراتيجيات جديدة تؤمّن المجال والفرص المتساوية للنساء ليكون لهن المزيد من الدور الفعال في صياغة مستقبل البلد. يجب أن تكون كوردستان على الدوام نموذجاً مشرقاً في مجال المساواة واحترام حقوق الإنسان وحماية المرأة من التطرف والعنف.

في يومنا هذا، نستذكر بإجلال كل النساء المناضلات اللائي قدمن التضحيات الجسام في سبيل الحرية والعدالة ونيل حقوقهن المشروعة. تحية للأرواح الطاهرة لكل السيدات اللواتي ذهبن ضحايا للعنف، وطابت ذكراهن أبداً.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

8 آذار 2026