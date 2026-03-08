إجلاء 117 إيرانياً من لبنان من بينهم دبلوماسيون على متن طائرة روسية

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- غادر أكثر من مئة إيراني من بينهم دبلوماسيون لبنان بطائرة روسية في الساعات الأولى من صباح الأحد، حسبما أفاد مسؤول لبناني، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "أُجلي 117 إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وعاملون في السفارة، على متن طائرة روسية غادرت بيروت في ساعات ليل السبت إلى الأحد".

يأتي ذلك بعد أيام من قرار للحكومة اللبنانية بمنع أنشطة الحرس الثوري الإيراني في البلاد في ظل المواجهات بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل منذ الاثنين.