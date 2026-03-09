إيران تتوعد بضرب مصالح أمريكا في الخليج: "سنرى من سيصمد أطول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذر كمال خرازي، مستشار السياسة الخارجية لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، من أن بلاده مستعدة لخوض "حرب طويلة" مع الولايات المتحدة، ملمحاً إلى نية طهران مواصلة استهداف دول في المنطقة كوسيلة للضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة "CNN" في طهران، استبعد خرازي أي أفق للحلول الدبلوماسية في الوقت الحالي، مؤكداً في اليوم العاشر للصراع أن "الحرب لن تنتهي إلا بفرض ضغوط اقتصادية هائلة". وأضاف: "لا أرى أي مجال للدبلوماسية إلا إذا وصل الضغط الاقتصادي حداً يدفع القوى الدولية للتدخل لضمان وقف العدوان الأمريكي والإسرائيلي".

وأشار المسؤول الإيراني الرفيع إلى أن استمرار الحرب يلقي بظلاله على التضخم العالمي ونقص الطاقة، معتبراً أن تفاقم هذه الأزمات سيجبر الدول الأخرى على التحرك للضغط على واشنطن.

ميدانياً، تتزامن هذه التصريحات مع غارات جوية إيرانية طالت عدة مناطق في الشرق الأوسط، استهدفت ما تصفه طهران بـ "المصالح الأمريكية"، إلا أن التقارير تشير إلى تضرر منشآت مدنية ومطارات. وقد أدت هذه العمليات إلى شلل شبه كامل في حركة الملاحة بمضيق هرمز، مما قفز بأسعار النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من انهيارات في أسواق الأسهم العالمية.

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة