اتساع رقعة الصراع الإقليمي: مئات القتلى والجرحى في حصيلة 9 أيام من المواجهات

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دخلت المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط يومها التاسع منذ شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما الأولى على إيران، مما أشعل فتيل ردود فعل إيرانية وأدى إلى تفاقم التوترات الأمنية بشكل غير مسبوق شمل عدة دول في المنطقة.

لبنان: نزيف مستمر واستهداف لرجال الدين

تصدرت الساحة اللبنانية المشهد الدامي، حيث تواصل إسرائيل قصفها المكثف منذ الاثنين الماضي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة مفجعة بلغت 486 قتيلاً على الأقل، فيما أصيب أكثر من ألف آخرين جراء الغارات المستمرة.

وفي تطور ميداني اليوم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل كاهن في جنوب لبنان نيران دبابة إسرائيلية. وفي المقابل، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين من قواته خلال اشتباكات في جنوب لبنان فجر الأحد.

إيران: حصيلة ثقيلة بين المدنيين والأطفال

في الداخل الإيراني، كشفت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) عن أرقام صادمة للضحايا منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، حيث وثقت مقتل ما لا يقل عن 1205 مدنيين، من بينهم 194 طفلاً. وعلى الصعيد العسكري، سقط 187 عنصراً من القوات الإيرانية خلال نفس الفترة.

العراق والكويت: استهداف للقوات والقواعد

ولم تكن الساحة العراقية بعيدة عن النزاع، حيث أكدت قوات الحشد الشعبي لشبكة CNN مقتل 13 من عناصرها في غارات جوية. كما أدت المواجهات إلى مقتل ثلاثة مقاتلين أكراد إيرانيين وعنصر أمني تابع لحكومة إقليم كردستان.

وفي الكويت، سجلت السلطات والقيادة المركزية الأمريكية مقتل 12 شخصاً، بينهم ستة عسكريين أمريكيين، وأربعة من منتسبي القوات المسلحة والأمن الكويتيين.

دول الخليج: مسيرات وصواريخ اعتراضية

الإمارات: أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر هجمات بطائرات مسيرة إيرانية، فيما قضى مواطن باكستاني في دبي نتيجة سقوط حطام صاروخ تم اعتراضه.

السعودية: لقي شخصان حتفهما في مدينة الخرج إثر سقوط مقذوف عسكري على مجمع سكني، كما أُعلن عن وفاة جندي أمريكي متأثراً بجراح أصيب بها في اليوم الثاني للعمليات.

البحرين وعمان: شهدت البحرين مقتل شخص جراء حريق في سفينة ناتج عن حطام صاروخي، بينما قُتل عامل هندي قبالة السواحل العمانية إثر هجوم بقارب مسيّر استهدف ناقلة نفط.

إسرائيل: قتلى في قصف صاروخي

داخلياً، أفادت منظمة "نجمة داود الحمراء" بمقتل 11 شخصاً على الأقل جراء الهجمات الجوية والصاروخية، كان أعنفها قصف استهدف مبنى سكنياً في مدينة "بيت شيمش" وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص بشكل مباشر.

تأتي هذه التطورات المتسارعة وسط تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة لا يمكن السيطرة على تداعياتها، في ظل استمرار القصف المتبادل واتساع جبهات المواجهة.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة