ماكرون يعزز الحضور العسكري الفرنسي في المنطقة ويؤكد: أمن قبرص من أمن أوروبا

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من مدينة بافوس القبرصية، عن ترتيبات لمهمة دفاعية مستقبلية تهدف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ومرافقة السفن العابرة، وذلك عقب تراجع حدة التصعيد في المنطقة. وكشف ماكرون عن تعزيز الوجود الفرنسي في البحر الأحمر بإرسال فرقاطتين إضافيتين ضمن المهمة الأوروبية.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن إجمالي القوة الفرنسية المنتشرة في شرق المتوسط والبحر الأحمر وبالقرب من مضيق هرمز سيصل إلى 8 فرقاطات، وحاملتي مروحيات، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "شارل ديغول".

وفي رسالة سياسية حازمة، شدد ماكرون على أن أي اعتداء على قبرص يُعد هجوماً على أوروبا بأكملها، وذلك في أعقاب استهداف قاعدة "أكروتيري" بمسيرة إيرانية مؤخراً. يأتي هذا التحرك العسكري في وقت تتضارب فيه التقديرات حول أمد الصراع؛ فبينما تتوقع واشنطن وتل أبيب انتهاء العمليات العسكرية ضد طهران خلال أسابيع، يؤكد الحرس الثوري الإيراني جاهزيته لخوض حرب تستمر لستة أشهر.





المصدر: الوکالات