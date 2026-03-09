دول الخليج تُبلغ عن هجمات جوية جديدة مع تصاعد الانتقادات الموجهة لإيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أبلغت دول في الشرق الأوسط اليوم عن هجمات جوية جديدة، في ظل اتهام إيران بتصعيد الصراع بسبب ضرباتها الانتقامية في أنحاء المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد صرّح الأسبوع الماضي بأن طهران ستتوقف عن ضرب جيرانها ما لم تنطلق أي هجمات على إيران من تلك الدول، وذلك خلال اعتذاره لجيرانها في الخليج العربي.

واتهمت السعودية إيران اليوم بعدم تطبيق هذا التصريح "فعليًا"، مؤكدةً أن "استمرار الهجمات الإيرانية يُمثل تصعيدًا إضافيًا". ولم تُسمِّ جميع دول الخليج إيران صراحةً في بياناتها اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها رصدت 15 صاروخًا باليستيًا و18 طائرة مسيّرة اليوم، حتى الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي. وأفاد المكتب الإعلامي لمدينة أبوظبي بإصابة شخصين جراء سقوط حطام بعد "اعتراض ناجح" من قِبل أنظمة الدفاع الجوي.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة القطرية اعترضت هجوماً صاروخياً جديداً بعد ظهر يوم الاثنين. وأضافت الوزارة أنه حتى بعد ظهر الاثنين، تم اعتراض 17 صاروخاً باليستياً وست طائرات مسيرة إيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، دوت صفارات الإنذار في البحرين، وفقاً لوزارة الداخلية، التي حثت السكان على التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت شبكة CNN موقعه الجغرافي، حريقاً هائلاً ودخاناً كثيفاً يتصاعد من منطقة صناعية تضم شركة النفط الوطنية البحرينية (بابكو) في الرفاع يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت السعودية إيران بمواصلة هجماتها على البلاد استناداً إلى "ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، بما في ذلك ما وصفته بادعاءات كاذبة بأن طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود في المملكة ستشارك بشكل مباشر في الحرب.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة